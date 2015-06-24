У Росії "КамАЗ" зіткнувся з автобусом: 15 загиблих (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС Росії по Омській області.

«Автобус виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем КамАЗ-5410 з напівпричепом. За попередніми даними, загинуло 15 людей, постраждало – 10», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Туреччині в ДТП потрапив автобус з російськими туристами: одна людина загинула, 14 травмованіПопередньо встановлено, що автобус прямував з птахофабрики, яка розміщена в селі Ростовка Омського району, в напрямку села Богословка. У салоні перебувало 22 працівники підприємства і водій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 264 КК РФ «Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб».