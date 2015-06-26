Ватикан підписав першу угоду з Палестинською адміністрацією
18:04, 26 червня 2015Світ
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Ватикан підписав із Палестинською адміністрацією першу угоду. Основний зміст домовленостей – засади функціонування католицької церкви на палестинських територіях.
REUTERS
Крім того, сторони домовилися сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту, передає радіо "Свобода". Переговори щодо укладення такої угоди тривали протягом останніх 15 років.
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У травні Ватикан визнав Палестину як державу. Свій крок там мотивували бажанням бачити розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту як «рішення двох держав». З критикою цього кроку виступив Ізраїль.
У листопаді 2012 року Генеральна асамблея ООН надала Палестинській автономії статус держави-спостерігача в ООН.
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