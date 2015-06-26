Кількість постраждалих в результаті теракту в Тунісі зросла до 36 (відео)

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Саїд аль-Аїді, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Sputnik.

"Кількість постраждалих під час теракту в Тунісі зросла до 36", - заявили в МОЗ країни.

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Раніше повідомлялося про 30 загиблих у результаті теракту. Напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий втік. Очевидці повідомляли про вибух. Крім того, є повідомлення про те, що була стрілянина на готельному пляжі.