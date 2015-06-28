У Нью-Йорку загорівся хмарочос "Трамп тауер" (відео)

У Нью-Йорку загорівся 58-поверховий хмарочос "Трамп-тауер".

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