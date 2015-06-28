У Нью-Йорку загорівся хмарочос "Трамп тауер" (відео)

02:55, 28 червня 2015
Світ
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У Нью-Йорку загорівся 58-поверховий хмарочос "Трамп-тауер".

Трамп-Тауэр / mesvoyagesaparis.com

Як передає телеканал NBC, загоряння сталося на 21-му поверсі житлового будинку, розташованого в районі Верхній Вест-сайд на Манхеттені, передає Росбалт.

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Повідомляється, що пожежникам вдалося локалізувати полум'я. Причина пожежі поки невідома.

В результаті постраждала одна людина.

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