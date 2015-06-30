У Москві в понеділок поховали колишнього прем’єр-міністра Росії Євгена Примакова

Як передає телеканал "Дождь", у жалобній церемонії, крім його родичів і близьких, брали участь президент Володимир Путін, керівництво адміністрації Кремля, члени уряду, друзі і колеги померлого.

Відспівування Примакова проводив патріарх РПЦ Кирило .

Примаков помер 26 червня на 86- му році життя після тривалої хвороби.

Він був сходознавцем-арабістом. З 1977 по 1985 роки очолював Інститут сходознавства СРСР. З 1985 по 1989 рік керував Інститутом світової економіки і міжнародних відносин.

У 1991 році Примаков очолив Службу зовнішньої розвідки. Після відходу з цієї посади у 1996 році став міністром закордонних справ. У вересні 1998-го року був призначений главою уряду РФ. На цій посаду він пропрацював 8 місяців.

У березні 1999 року Примаков, прямуючи з офіційним візитом в США, розвернув свій літак над Атлантичним океаном і повернувся до Москви на знак протесту проти початку бомбардувань Югославії.