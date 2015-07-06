Голова Єврогрупи назвав результати референдуму в Греції "дуже сумними"

"Для відновлення грецької економіки необхідні складні рішення і реформи. Тепер ми будемо чекати ініціатив грецької влади", - сказав він.

Раніше лідери Франції і Німеччини в телефонній розмові зазначили, що волю грецького народу слід поважати, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожЗа остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами

Міністри фінансів 19 країн єврозони мають намір обговоритиситуацію в Греції на спеціальному саміті, який відбудеться у вівторок, 7 липня.

За підсумками обробки 95% бюлетенів референдуму понад 61,5% греків сказали "ні" пропозиціям міжнародних кредиторів.