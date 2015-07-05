Греція негайно починає переговори з кредиторами

Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Гавриїл Сакелларідіс телеканалу Ant1 відразу після публікації даних опитувань на референдумі, передає РІА Новости.

За оцінкою соціологів, греки сказали "ні" вимогам кредиторів продовжити політику жорсткої економії.

"Такий результат, хоча і з невеликою різницею на користь "ні", дає уряду народний мандат діяти у надзвичайно важких умовах. Він доручає уряду захистити свою власну пропозицію, свої позиції", — сказав Сакелларідіс.

Представник грецького уряду зазначив, що переговори "не починаються з нуля".

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Сакелларідіс також закликав до єдності народу, зазначивши, що треба забезпечити, щоб всі громадяни залишалися єдиними незалежно від того, як вони голосували на референдумі. "Необхідно національну єдність", — сказав він.

У свою чергу держміністр Нікос Паппас сказав, що "ні" на референдумі стане посланням світу. "Угода з кредиторами буде кращою, якщо переможе "ні", це буде послання світу", — заявив Паппас телеканалу Alpha.

"Немає жодної причини, чому немає ліквідності у банків", — сказав він і наголосив, що всі прагнуть угоди. Він сподівається, що "все буде позитивним".