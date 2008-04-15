Міноборони України реагує на заяви з Росії щодо НАТО
Реагує "абсолютно спокійно"
Міністерство оборони України “реагує абсолютно спокійно” на заяви посадових осіб Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації щодо процесу вступу України до НАТО.
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив глава відомства Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на військовому майданчику київського аеропорту “Бориспіль”.
На думку міністра, таке “гаряче” ставлення до цієї проблеми в Росії триватиме недовго.
“Відносно того, що це так гаряче зараз сприймається – пройде час, і буде тихо і спокійно”, – сказав він.
Ю. ЄХАНУРОВ укотре зазначив, що Росія дуже добре співпрацює з країнами НАТО в галузі озброєнь. “Ми будемо брати приклад з російських колег. Найближчим часом ми будемо дуже активно працювати, щоб досягти їхнього рівня співпраці з Північноатлантичним альянсом”, – сказав він.
Водночас міністр вважає, що у разі вступу України до НАТО, Росія повинна буде переглянути свої документи. “Якщо колись Україна вступить до НАТО то, звичайно, Російська Федерація повинна переглядати свої документи. У нас Генеральний штаб так само щорічно “будує” свої плани, ми робимо певні перегрупування. Це нормальна справа”, – зазначив глава Міноборони України.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що в разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.
Міністр закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, висловлену напередодні в газеті „Коммерсантъ”. Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України та Грузії до НАТО``.
10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.
11 квітня начальник Генштабу Збройних сил РФ Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, а й іншого характеру», – наголосив він.
Відповідаючи на запитання, яких заходів військового характеру Росія може вжити, якщо Україна та Грузія вступлять до НАТО, Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ сказав: «Це питання неоднозначне».