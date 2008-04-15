Міноборони України реагує на заяви з Росії щодо НАТО

Міністерство оборони України “реагує абсолютно спокійно” на заяви посадових осіб Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації щодо процесу вступу України до НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив глава відомства Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на військовому майданчику київського аеропорту “Бориспіль”.

На думку міністра, таке “гаряче” ставлення до цієї проблеми в Росії триватиме недовго.

“Відносно того, що це так гаряче зараз сприймається – пройде час, і буде тихо і спокійно”, – сказав він.

Ю. ЄХАНУРОВ укотре зазначив, що Росія дуже добре співпрацює з країнами НАТО в галузі озброєнь. “Ми будемо брати приклад з російських колег. Найближчим часом ми будемо дуже активно працювати, щоб досягти їхнього рівня співпраці з Північноатлантичним альянсом”, – сказав він.

Водночас міністр вважає, що у разі вступу України до НАТО, Росія повинна буде переглянути свої документи. “Якщо колись Україна вступить до НАТО то, звичайно, Російська Федерація повинна переглядати свої документи. У нас Генеральний штаб так само щорічно “будує” свої плани, ми робимо певні перегрупування. Це нормальна справа”, – зазначив глава Міноборони України.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що в разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, висловлену напередодні в газеті „Коммерсантъ”. Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України та Грузії до НАТО``.

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.

11 квітня начальник Генштабу Збройних сил РФ Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, а й іншого характеру», – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, яких заходів військового характеру Росія може вжити, якщо Україна та Грузія вступлять до НАТО, Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ сказав: «Це питання неоднозначне».