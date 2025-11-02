Міністр оборони Бельгії поділився, що в ніч на 1 листопада над військовою авіабазою було помічено декілька безпілотників.

В бельгійській провінції Лімбург над військовою авіабазою Кляйн-Брогель в ніч проти суботи, 1 листопада, зафіксували кілька БпЛА, повідомляє видання HLN.

Видання зазначило, що наразі на базі зберігаються американські ядерні боєприпаси. Планується, що з 2027 року вона стане основною авіабазою для винищувачів F-35.

За словами мера міста Піра Стівена Матея, безпілотник помітив працівник казарми. На місце події виїхав екіпаж поліції, але дрон вже не фіксувався. Поліція записала необхідні висновки у звіті, який передала до Міністерства оборони та військової розвідки.

Відео дня

Матей додав, що найближчими днями та тижнями буде обговорюватися питання стосовно забезпечення необхідної безпеки військовій авіабазі з боку військових. Він не виключив, що така ситуація може повторитися, тому слід бути готовими до всього.

Примітно, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен в соцмережі Х підтвердив інформацію й зазначив, що було помічено декілька безпілотників. Він розповів, що дрони помітили за допомогою системи виявлення дронів. Франкен додав, що "апарати вдалося зафіксувати на відео".

Видання зазначає, що це вже не перші випадки, коли невідомі безпілотники були помічені над військовими об'єктами в Бельгії. Так, в ніч на суботу також надходили повідомлення про дрони в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля. Ще минулого місяця над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн також були зафіксовані дрони.

Зазначається, що на цю мить немає інформації, хто міг запускати ці літальні апарати та з якою метою - щоб залякати або ж для збору розвідувальних даних.

Міністр оборони Бельгії повідомив, що наступного тижня відбудеться зустріч його відомства з місцевою поліцією для "аналізу загрози та посилення пошуку операторів дронів".

"Польоти дронів над військовими об'єктами суворо заборонені. Міністерство оборони має вжити всіх заходів для збиття цих БпЛА", - написав він в повідомленні в соцмережі.

Франкен додав, що йде підготовка плану на 50 мільйонів євро для створення системи протидії безпілотникам.

Бельгія та війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав три умови, за яких "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів буде надано. Зокрема, Бельгія вимагає повного розподілу юридичних ризиків між країнами ЄС. Також країна хоче отримати гарантії на випадок, якщо кошти треба буде повертати. Третя умова - Бельгія очікує аналогічні кроки від країн, де також розміщені російські активи.

Також ми писали, що міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що Бельгія готова передати Україні свої винищувачі F-16 лише після того, як отримає та запустить у дію нові літаки F-35. Франкен додав, що процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських Військово-повітряних сил й цей процес напряму пов’язаний із передачею літаків Україні. Він зазначив, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, і саме тому її перехід на літаки F-35 має стратегічне значення.

Вас також можуть зацікавити новини: