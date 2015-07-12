У ЄС заявили про проект домовленостей з Грецією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам після завершення засідання Єврогрупи перед початком Євросаміту президент Єврогрупи Єрун Дейсселблум.

"Ми пройшли довгий шлях, але декілька великих проблем ще залишаються відкритими. Про це ми повідомили лідерам, і вони будуть ухвалювати рішення", - зазначив президент Єврогрупи.

Читайте такожСаміт ЄС по ситуації у Греції скасовано, відбудеться лише саміт країн єврозониУ свою чергу міністр фінансів Люксембургу П'єр Грамегна повідомив, що "проект буде переданий главам держав". "Ми досягли значного прогресу, але є ще дужки в тексті, і глави держав мають завершити цю роботу", - сказав він.