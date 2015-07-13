Обвалення казарми ВДВ в Омську: кількість загиблих сягнула 18

Про це УНІАН повідомили у Міноборони РФ.

"Станом на 08.30 13 липня з-під завалів витягли 37 військовослужбовців, 18 з них загинули, ведеться пошук п'ятьох військовослужбовців", - зазначається у повідомленні. 19 десантників перебувають у медичних установах.

Читайте такожКількість загиблих при обваленні казарми ВДВ у російському Омську зросла до 12 осібУ момент події у казармі перебували 337 військовослужбовців.