Греки вважають боргову угоду необхідною, але звинувачують у проблемах країни Європу - опитування

12:50, 15 липня 2015
Світ
219 0

44,7% відзначили, що винен грецький уряд, який  зробив помилки і втратив дорогоцінний час. 

REUTERS

72% греків вважає, що боргова угода з кредиторами була необхідною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром KAПА Research, передає Європейська правда з посиланням на Avgi.gr.

Читайте такожУ Єврогрупі вважають, що переговори щодо допомоги Греції можуть тривати майже місяць

Водночас, як відзначається, 25,3% опитаних не погоджується з такою думкою. Ще 2,7% зауважили, що не мають відповіді на це питання.

Разом з тим, більшість греків продовжує звинувачувати у проблемах країни Європу.

Зокрема, у відповідь на питання "Хто винен, що нинішня угода містить болючі заходи для грецьких громадян", 48,7% відповіли, що європейські лідери, які не показали жодного розуміння проблем Греції.

Ще 44,7% відзначили, що винен грецький уряд, який  зробив помилки і втратив дорогоцінний час. 6,9% респондентів не мали думки з цього приводу.

Щодо оцінки нової угоди з кредиторами, то 24,5% вважають її позитивною, 27% - скоріше позитивною,16,1% - скоріше негативною та 31% респондентів - негативною.

Читайте такожМіф про "братню" підтримку Греції Росією остаточно зруйновано – WSJ

Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.

Проте МВФ вважає, що єврозона має піти на полегшення боргового тягаря Греції, інакше третя програма фінансової допомоги буде марною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter