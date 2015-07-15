Греки вважають боргову угоду необхідною, але звинувачують у проблемах країни Європу - опитування

72% греків вважає, що боргова угода з кредиторами була необхідною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром KAПА Research, передає Європейська правда з посиланням на Avgi.gr.

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Водночас, як відзначається, 25,3% опитаних не погоджується з такою думкою. Ще 2,7% зауважили, що не мають відповіді на це питання.

Разом з тим, більшість греків продовжує звинувачувати у проблемах країни Європу.

Зокрема, у відповідь на питання "Хто винен, що нинішня угода містить болючі заходи для грецьких громадян", 48,7% відповіли, що європейські лідери, які не показали жодного розуміння проблем Греції.

Ще 44,7% відзначили, що винен грецький уряд, який зробив помилки і втратив дорогоцінний час. 6,9% респондентів не мали думки з цього приводу.

Щодо оцінки нової угоди з кредиторами, то 24,5% вважають її позитивною, 27% - скоріше позитивною,16,1% - скоріше негативною та 31% респондентів - негативною.

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Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.

Проте МВФ вважає, що єврозона має піти на полегшення боргового тягаря Греції, інакше третя програма фінансової допомоги буде марною.