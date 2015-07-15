В Іспанії підняли шлюбний вік

Це сталося після набуття чинності "Закону про добровільну юрисдикцію", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Досі 14-річні іспанські підлітки могли вступати у шлюб з дозволу судді, який приймав рішення про їхню самостійність. Таке право давав суддям Цивільний кодекс Іспанії.

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Ця практика стала дуже рідкісною останнім часом. За минулий рік зареєстровано лише п'ять таких шлюбів.

Загалом з 1975 року у шлюб в Іспанії вступили 28 тис. 690 осіб до 16 років.

Новий закон покликаний запобігати насильницьким шлюбам і сексуальній експлуатації підлітків.

Вік вступу в шлюб в Іспанії був найнижчим у всьому Євросоюзі.