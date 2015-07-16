Джордж Буш-старший зламав хребець у шиї

08:37, 16 липня 2015
Світ
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Колишній президент США Джордж Буш-старший зламав шийний хребець унаслідок невдалого падіння.

Reuters

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Буша Джима МакГрата.

Екс-президент впав у себе вдома в Кеннебанкпорті, штат Мейн.

Читайте такожДжеб Буш почав передвиборчу гонку за пост президента США"Ми не очікуємо довгої шпиталізації", - сказав МакГрат, додавши що стан Буша стабільний, але йому доведеться поносити шийний корсет.

У червні Бушу виповнилося 91. 

Як повідомляв УНІАН минулого року, 90-річчя колишній президент США відсвяткував стрибком з парашутом.

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