Греція тимчасово заборонила експорт фармацевтичної продукції
11:25, 16 липня 2015Світ
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Влада Греції у середу тимчасово заблокувала експорт 73 різних фармацевтичних препаратів.
REUTERS
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Euobserver.
Агенція з ліків Греції EOF підтвердила, що "рішення вступило в законну силу".
До списка препаратів входять ліки від діабету та вакцини від гепатиту і вітряної віспи.
Раніше повідомлялося, що грецькі лікарні та державний страхувальник заборгували виробникам ліків з грудня минулого року 1,1 мільярд євро.
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Грецька фармацевтична промисловість забезпечує потреби населення в готових продуктах лише на третину, але й ті в основному виробляє з імпортної сировини.
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