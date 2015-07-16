Греція тимчасово заборонила експорт фармацевтичної продукції

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Euobserver.

Агенція з ліків Греції EOF підтвердила, що "рішення вступило в законну силу".

До списка препаратів входять ліки від діабету та вакцини від гепатиту і вітряної віспи.

Раніше повідомлялося, що грецькі лікарні та державний страхувальник заборгували виробникам ліків з грудня минулого року 1,1 мільярд євро.

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Грецька фармацевтична промисловість забезпечує потреби населення в готових продуктах лише на третину, але й ті в основному виробляє з імпортної сировини.