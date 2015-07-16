Катастрофа Boeing на Донбасі: міжнародні слідчі зібрали докази для притягнення винних до відповідальності
Спільна міжнародна слідча комісія має у своєму розпорядженні докази, які дають змогу притягнути до відповідальності певних осіб, причетних до збиття 17 липня 2014 року над Донбасом малайзійського авіалайнера.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.
“Докази, які дають можливість притягнути до відповідальності певних осіб, зібрані, а питання кваліфікації злочинних дій буде остаточно вирішено спільною слідчою групою”, - сказав Маяков.
Він зазначив, що певна кількість винних у цьому злочині людей перебуває на окупованій території Донецької та Луганської областей, друга частина - на «території сусідньої держави» (Росії).
За словами представника СБУ, на сьогодні достеменно встановлено, звідки завозився ракетний комплекс, кому він належав, з якого місця проводився пуск ракети і яким маршрутом і куди було виведено цей ЗРК.
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Також Маяков повідомив, що у ході слідства міжнародною групою було досліджено як докази 5 млрд інтернет-повідомлень, проаналізовано понад 1,5 млн телефонних розмов, які здійснювалися до, під час і після збиття малайзійського “Боїнга” на певних територіях.
Відповідаючи на одне із запитань, Маяков зазначив, що українській стороні з боку іноземних партнерів ще не передано кінцеві результати підготовленої доповіді, появу якої днями анонсували іноземні ЗМІ.
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу ”Бук”.
Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.