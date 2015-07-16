Катастрофа Boeing на Донбасі: міжнародні слідчі зібрали докази для притягнення винних до відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

“Докази, які дають можливість притягнути до відповідальності певних осіб, зібрані, а питання кваліфікації злочинних дій буде остаточно вирішено спільною слідчою групою”, - сказав Маяков.

Він зазначив, що певна кількість винних у цьому злочині людей перебуває на окупованій території Донецької та Луганської областей, друга частина - на «території сусідньої держави» (Росії).

За словами представника СБУ, на сьогодні достеменно встановлено, звідки завозився ракетний комплекс, кому він належав, з якого місця проводився пуск ракети і яким маршрутом і куди було виведено цей ЗРК.

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Також Маяков повідомив, що у ході слідства міжнародною групою було досліджено як докази 5 млрд інтернет-повідомлень, проаналізовано понад 1,5 млн телефонних розмов, які здійснювалися до, під час і після збиття малайзійського “Боїнга” на певних територіях.

Відповідаючи на одне із запитань, Маяков зазначив, що українській стороні з боку іноземних партнерів ще не передано кінцеві результати підготовленої доповіді, появу якої днями анонсували іноземні ЗМІ.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу ”Бук”.

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.