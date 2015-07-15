ВР продовжила дію угоди між Україною та Нідерландами про малайзійський "Боїнг"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на важливості всебічного та неупередженого розслідування обставин катастрофи малайзійського «Боїнга», збитого проросійськими терористами на Донбасі рік тому.

"Ми зараз проводимо незалежне кримінальне розслідування за фактом збиття літака. Функціонує спеціальна група, яку очолюють наші нідерландські колеги і друзі", - сказав він.

Міністр додав, що "нещодавно ми звернулися до Ради безпеки ООН з пропозицією схвалити проект резолюції про створення спеціального трибуналу для покарання винних".

За його словами, наступного тижня "ми будемо просувати проект резолюції і проект статуту на міністерському рівні".

"Це буде сприяти зміцненню міжнародної оборонної безпеки і дозволить всій міжнародній групі з розслідування завершити всебічне розслідування цієї трагедії", - сказав Клімкін.

Законом ратифікується Угода (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2016 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинена 3 червня 2015 року в м.Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року ВР ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав закони про ратифікацію угод з Австралією про направлення австралійського персоналу в Україну для розслідування обставин падіння літака ”Малайзійських авіаліній” та Нідерландами - про міжнародну місію захисту.

Передбачалося, що чисельність міжнародної місії захисту розслідування становитиме не більш як 700 осіб. Представникам місії дозволяється мати і носити зброю, а також застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності.

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Місія складається з військового й невійськового персоналу Нідерландів і Австралії та, у відповідних випадках, інших держав, громадяни яких перебували на літаку. Місією керують представники Нідерландів.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу ”Бук”.

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.