П'яний російський військовий розбив три авто у вірменському Гюмрі

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Слідчий комітет Вірменії.

За інформацією відомства, пізно ввечері 19 липня російський військовий на своєму автомобілі марки "Мерседес" в місті Гюмрі врізався відразу в три автомобілі, два з яких були припарковані. Військовослужбовець був госпіталізований.

При медобстеженні з'ясувалося, що "наявність алкоголю в диханні чоловіка склала 0,85 м/л, що відповідає сп'янінню середнього рівня", повідомляють в Слідкомі Вірменії, зазначивши, що російський військовий не приховує своєї вини у ДТП.

Читайте такожЗниклий у Вірменії російський прикордонник знайдений повішеним у ГюмріВійськовослужбовець визнав, що керував автомобілем у нетверезому стані. За його словами, до цього він вживав пиво, і готовий відшкодувати завдані збитки.

У Росії інцидент поки не коментували.

В Гюмрі, де дислокується 102-а російська військова база, 12 січня була вбита сім'я з шести чоловік, поранена піврічна дитина померла у лікарні через тиждень. У скоєнні злочину підозрюється російський солдат строкової служби Валерій Пермяков, він був затриманий і визнав провину, розслідуванням займалися російські правоохоронці у співпраці з вірменськими колегами.

На початку лютого генпрокурор Вірменії Геворг Костанян звернувся до Генпрокуратури Росії з клопотанням про передачу провадження у справі вірменським правоохоронним органам.

Пізніше матеріали справи були передані Слідчому комітету Вірменії.