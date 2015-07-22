У РФ почалася раптова перевірка боєготовності ракетних військ стратегічного призначення

Про це повідомили у прес-службі Міноборони Російської Федерації.

"У ході раптової перевірки вивчено стан справ в управлінні з'єднання, двох ракетних полках, на озброєнні яких перебувають рухомі ґрунтові ракетні комплекси Тополь, і низціі інших підрозділів з'єднання", - йдеться в повідомленні.

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При цьому особлива увага під час перевірки приділяється виконанню завдань щодо приведення у бойову готовність, підйому за тривогою і виведенню ракетних полків і підрозділів.

Крім того, стало відомо, що під час цієї перевірки проходить відбиття нападу умовного противника і виконання завдань із проведення умовного запуску ракет.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні чисельність особового складу, який бере участь у військових навчаннях у РФ, була доведена до 80 тисяч осіб, а кількість авіаційної техніки - до 220 одиниць.