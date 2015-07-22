Японія погодилася брати участь у військових навчаннях із Індією та США
Японія готова взяти участь в жовтні у спільних військово-морських навчаннях з Індією і Сполученими Штатами в Індійському океані.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові і дипломатичні джерела.
Індійський океан перетворився "у нову арену" для конкуренції, де Китай здійснює свої "набіги", а Індія намагається відновити свої позиції в якості домінуючої морської держави в регіоні.
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Індія вирішила розширити вчення "Malabar", які проводяться разом з США кожен рік, підключивши до них Японії, що передбачає посилення військових відносин між трьома основними морськими державами Азії, кажуть аналітики.
У 2007 році Індія вже пропонувала Японії, Австралії і Сінгапуру взяти участь у "Malabar", але тоді розширенню навчань завадило занепокоєння Пекіна.