Японія погодилася брати участь у військових навчаннях із Індією та США

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові і дипломатичні джерела.

Індійський океан перетворився "у нову арену" для конкуренції, де Китай здійснює свої "набіги", а Індія намагається відновити свої позиції в якості домінуючої морської держави в регіоні.

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Індія вирішила розширити вчення "Malabar", які проводяться разом з США кожен рік, підключивши до них Японії, що передбачає посилення військових відносин між трьома основними морськими державами Азії, кажуть аналітики.

У 2007 році Індія вже пропонувала Японії, Австралії і Сінгапуру взяти участь у "Malabar", але тоді розширенню навчань завадило занепокоєння Пекіна.