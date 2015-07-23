ЗМІ: Пентагон готується направити в Україну радіолокаційну станцію раннього попередження

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на The Wall Street Journal.

"Пропозиція все ще потребує схвалення з Білого дому, який розглядає цілий пакет нелетальной допомоги Україні. Однак обговорення відбуваються одночасно з наростаючим тиском на Вашингтон з тим, щоб краще допомагати Києву боротися з російською агресією", — йдеться в матеріалі видання.

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Як зазначає видання, "нова радіолокаційна станція" повинна допомогти Києву в боротьбі з артилерійськими знаряддями, які використовують бойовики.

Видання підкреслює, що адміністрація президента США Барака Обами, як і раніше, виступає проти надання Україні військової допомоги. "Проте високопоставлені представники адміністрації заявляють, що ця РЛС дальнього виявлення не розглядається як наступальна або летальна (зброя) і може відповідати поточній політиці щодо України", — пише видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що після новини про додаткові $18 млн допомоги, яку США надасть вразливим верствам населення в Україні, американські конгресмени в черговий раз закликали Барака Обаму надати летальне озброєння української армії.