Білий дім: план закриття в’язниці Гуантанамо на Кубі вже на завершальній стадії розробки

Цей план Білий дім передасть на вивчення Конгресу США, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста.

У заяві журналістам у Вашингтоні 22 липня речник адміністрації Обами також заявив, що робота із закриття в’язниці "складна", але було досягнуто "багато важливого прогресу".

За словами Ернеста, Білий дім нині працює над деталями переведення в’язнів, проходження деким військової комісії, а також перегляду статусу для окремих утримуваних.

Читайте такожСША мають намір відкрити на Кубі своє посольствоЕрнест додав, що закриття Гуантанамо є пріоритетом президента Барака Обами, який, за його словами, вважає це дією в інтересах національної безпеки США.

Деякі члени Конгресу США неодноразово закликали Білий дім піти на рішення про закриття в’язниці Гуантанамо, де з січня 2002 року утримуються члени терористичного угруповання "Аль-Каїда", таліби та інші підозрювані у тероризмі особи неамериканського походження.

Після понад півстолітнього замороження відносин США і Куба нещодавно відновили свої дипломатичні взаємини. Кубинський лідер Рауль Кастро ще на початку року казав, що відновлення повноцінних відносин з США не буде можливим, доки не повернуто територію бази в кубинській бухті Гуантанамо, де американці утримують злочинців-терористів.