ВВС: Росія використовує рабську працю десятків тисяч громадян Північної Кореї

Про це свідчить ексклюзивний репортаж Стівена Сакура для програми HARDtalk британської мовної корпорації BBC, передає "Новое время".

У сюжеті ВВС показано будмайданчик у Владивостоці, на якому працюють громадяни Північної Кореї. Також з'ясувалося, що десятки тисяч "заробітчан" з КНДР працюють на різних об'єктах Російської Федерації, в основному на будівництвах Далекого Сходу.

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Журналіст зазначив, що правозахисники називають таку форму праці рабською. Але лідер Північної Кореї Кім Чен Ин все одно нещодавно віддав команду збільшити кількість таких робочих груп. При цьому в минулому році вождь КНДР дозволив головам держкомпаній керувати ними, як бізнесом.

Варто наголосити, що міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, відповідаючи на запит ВВС про умови використання праці робітників з Північної Кореї на Далекому Сході, заявив, що навряд чи країна стане припиняти зв'язки з економічними та політичними структурами КНДР.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія може здати Північній Кореї в оренду 15 тис. га земель на Далекому Сході.