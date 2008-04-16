Огризко: час визначитися з етапами виведення Чорноморського флоту з Криму

У червні під час чергового засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії на території України планується провести консультації щодо етапів і порядку виведення військових формувань ЧФ з України до 28 травня 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Він зазначив, що консультації будуть проведені згідно з Меморандумом між Україною та Росією щодо етапів і порядку виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського Флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.

В.ОГРИЗКО передав цей Меморандум своєму російському колезі Сергію ЛАВРОВУ під час робочого візиту до Москви 15 квітня.

Міністр зазначив, що Меморандум – не сенсація, ця тема обговорювалася давно.

«Немає тут жодних наздвичайностей. Це нормальний процес, ми вчора ґрунтовно обговорили це питання. Йдеться про спокійний, нормальний, цивілізований підхід до справи», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також зазначив, що Україна не хоче несподіванок, які могли б поставити під сумнів нормальні добросусідські відносини між двома країнами.

«Це технічний момент, і я б не радив робити з цього політичні речі», - додав глава МЗС.