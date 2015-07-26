Президент Сирії оголосив амністію всім дезертирам та "ухильникам"

Президент Сирії Башар Асад оголосив загальну амністію всім, хто порушив закон про загальний військовий обов'язок, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

У прийнятому ним указі йдеться, що ті, хто ховається від служби в армії на території Сирії, можуть здатися владі протягом місяця, а у тих, хто, ухиляючись від військової служби, залишив країну, в розпорядженні є 2 місяці.

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Ніякої кримінальної відповідальності ніхто з них не понесе.

Сирійська національна армія гостро потребує поповнення. Урядові сили ведуть бої на кількох фронтах - як проти внутрішніх ісламістських повстанців, так і проти бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава", які захопили великі території країни.