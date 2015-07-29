США підтверджують повідомлення про смерть лідера "Талібану"

"Ми знаємо про повідомлення про смерть Мулли Омара. Не вдаючись у подробиці, можу сказати, що ми вважаємо їх достовірними", — сказав він.

Раніше уряд Афганістану повідомив, що лідер терористичного угрупування "Талібан" Мулла Омар помер у квітні 2013 року на території Пакистану. Причини смерті лідера угруповання не повідомляються, повідомляє РИА Новости.

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Представники радикального руху "Талібан" раніше спростували повідомлення про те, що Мулла Омар помер.

На території Афганістану діє радикальний рух "Талібан", урядові війська постійно проводять спецоперації, спрямовані на боротьбу з бойовиками. Часто жертвами цих протистоянь стають мирні жителі.