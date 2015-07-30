Лукашенко наказав знайти в Білорусії великі обсяги нафти

Про це він заявив 30 липня, приймаючи з доповіддю міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Андрія Ковхуто, передає БЕЛТА.

Олександр Лукашенкопідкреслив, що це питання піднімалося і раніше, але попередній склад уряду на чолі з колишнім прем'єр-міністром не досяг успіху в даному напрямку.

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Він звернув особливу увагу на серйозні недоробки по розвідці надр. "Я просто не вірю, що у нас немає великих обсягів нафти і що в наших надрах відсутній природний газ, - зазначив Олександр Лукашенко. - На подібних територіях в Росії та інших країнах видобувається чимало нафти і природного газу, а також цінних металів, що створює основу добробуту і стійкості будь-якої економіки будь-якої держави".