Нехлюйство в Міноборони РФ дозволило хакерам дізнатися про розміщення Іскандерів і атомних підводних човнів

Про це повідомляє Медуза.

Листи з секретною інформацією про місця розміщення ракетних комплексів "Іскандер" і атомних підводних човнів хакери з "Анонімного інтернаціоналу" знайшли в листуванні Ксенії Большакової, помічниці колишнього голови департаменту будівництва Міноборони Романа Филимонова.

Про це хакери повідомили у відкритому листі департаменту військової контррозвідки ФСБ.

"З печалькою відзначаємо, що якщо дана інформація стала доступна нам, то з більшою ймовірністю вона могла бути доступна і спецслужбам низки зацікавлених країн, оскільки злочинна недбалість співробітників департаменту будівництва міністерства оборони РФ давала широкі можливості для цього протягом 2012-2014 років", — йдеться у листі "Анонімного інтернаціоналу".

В даний час хакери продають листи Большакової за 350 біткойнів. Співробітникам контррозвідки ФСБ вони готові продати листування за половину вартості.

На даний момент сайт Анонімний інтернаціонал заблокований на території РФ через публікації листувань високопоставлених російських чиновників, в тому числі і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Довідка УНІАН: Іскандер (індекс комплексу - 9К720, за класифікацією МО США і НАТО - SS-26 Stone) - сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів, розроблених Коломенським конструкторським бюро оперативно-тактичний ракетний комплекс. Вперше публічно "Іскандер" представили у серпні 1999 року на авіакосмічному салоні МАКС.

Призначений для ураження цілей в глибині оперативної побудови військ противника. Імовірно може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.