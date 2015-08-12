ЗМІ: Росія біля кордонів з Німеччиною тренувалася кидати бомби з написом "На Берлін!" (фото)
В рамках зборів, які військово-повітряні сили російського флоту проводили в Калінінградській області на початку серпня 2015 року, авіатори використовували в тренувальних цілях бомби з написами "На Берлін!" і "За Сталіна!".
Про це з посиланням на німецьку газету Bild повідомляє Deutsche Welle.
Видання нагадало, що навчання проводилися всього в 500 кілометрах від столиці Німеччини. У своїй публікації Bild посилається на інформацію, поширену Центральним військово-морським порталом Flot.com, який опублікував ці фотографії.
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Відзначається, що портал, входить до складу медіагрупи Mil.press, - російське недержавне інтернет-видання, що спеціалізується на військово-морському флоті РФ і флотах інших країн. Як повідомив Flot.com в рамках згаданих зборів вперше за двадцять років відпрацьовували бомбометання з військово-транспортних літаків Ан-26.
Слогани "На Берлін!" і "За Сталіна!", нагадують журналісти Bild, широко використовувалися під час війни Червоної армії проти нацистської Німеччини.
В путінській Росії, пише німецьке видання, протягом декількох років триває кампанія прославляння радянських часів і проводяться паралелі між боротьбою з фашизмом у Другій світовій війні і сучасним протистоянням із західним світом на тлі конфлікту в Україні.
"Написи на бомбах "На Берлін!" і "За Сталіна!" є чимось більшим, ніж просто прояв ностальгії, і демонструють небезпечні тенденції в російському керівництві і армії", - підсумовує Bild.