Подорожчання їжі веде до ”тихого масового вбивства”

Зростання світових цін на продовольство веде до "тихого масового вбивства". Про це заявив спеціальний доповідач ООН з проблем доступності продовольства для населення Жан Зіглер в інтерв`ю австрійським журналістам.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Ж.Зіглер підкреслив, що збільшення об`ємів біопалива, спекуляції на споживчому ринку і експортні субсидії ЄС, - все це означає, що саме Захід несе відповідальність за голод у бідних країнах.

Нагадаємо, продовольча криза вже викликала масові безлади майже в 30 найбідніших країнах світу. На відкритті в бразильській столиці 30-ої регіональної конференції продовольчої і сільськогосподарської організації ООН в середу Президент Бразилії Луіс Інасиу Лула да Силва поклав відповідальність за кризу на багаті країни.

"Увергнути їх в убогість і закрити двері для розвитку - це неприкритий злочин проти людства", - вважає він.

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