У Стамбулі знову стріляють: невідомі відкрили вогонь у поліцейському відділку
10:51, 21 серпня 2015Світ
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Двоє невідомих відкрили вогонь в поліцейському відділку в одному з європейських районів Стамбула.
REUTERS
Інцидент стався сьогодні вранці в поліцейській дільниці району Есен'юрт в європейській частині міста, повідомляє агентство Anadolu. Стрільці зникли з місця злочину.
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Поліція організувала операцію з пошуку та затримання стрільців.
Інформації про постраждалих поки не надходило.
Як повідомляв УНІАН, 19 серпнясталася стрілянина біля палацу Долмабахче, де розміщується офіційна резиденція прем'єр-міністра Туреччини. Поліцейські затримали двох підозрюваних з автоматичною зброєю біля будівлі консульства Німеччини.
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