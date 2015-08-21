У Стамбулі знову стріляють: невідомі відкрили вогонь у поліцейському відділку

Інцидент стався сьогодні вранці в поліцейській дільниці району Есен'юрт в європейській частині міста, повідомляє агентство Anadolu. Стрільці зникли з місця злочину.

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Поліція організувала операцію з пошуку та затримання стрільців.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпнясталася стрілянина біля палацу Долмабахче, де розміщується офіційна резиденція прем'єр-міністра Туреччини. Поліцейські затримали двох підозрюваних з автоматичною зброєю біля будівлі консульства Німеччини.