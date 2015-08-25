Російські військові вчаться стріляти із "Градів" у горах Вірменії

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.

"У російській військовій базі Південного військового округу у Республіці Вірменія на високогірному полігоні "Алагяз" почалися польові заняття з артилерійськими підрозділами... Артилерійські розрахунки будуть вражати різні мішені на висоті понад 2 тисяч метрів над рівнем моря, при цьому допомогу їм для пошуку цілей нададуть безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСловаччина проведе найскладніші військові навчання в історії країни

У навчаннях бере участь понад 300 військовослужбовців і близько 100 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких самохідні гаубиці "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню "Град". Планується знищити близько трьохсот різних групових і одиночних цілей.