Disney представить іграшки за мотивами "Зоряних війн"

Компанія називає цю подію "розпакуванням" - іграшки вперше покажуть в ході онлайн-трансляції, яка пройде в 12 країнах протягом 18 годин, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ComingSoon. "Іграшки за мотивами "Зоряних війн" завжди грали важливу роль в тому, як фанати франшизи взаємодіють з сагою. Вони дозволяли багатьом поколінням оживляти в пам'яті фільми і створювати свої власні історії. Нова продукція продовжить цю традицію", - сказала президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді.

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Серед продукції - статуетки героїв і моделі кораблів з нового епізоду кіносаги "Зоряні війни: Пробудження сили", книги, одяг і багато чого іншого.

Дія сьомого фільму франшизи "Пробудження сили" розгорнеться приблизно через 30 років після "Повернення джедая", останнього за хронологією епізоду кіносерії Джорджа Лукаса. Режисером сьомого епізоду став Джей Джей Абрамс.

Фільми серії "Зоряні війни" зібрали в світовому прокаті більше $4,38 млрд. Це п'ятий касовий показник серед усіх кинофраншиз.