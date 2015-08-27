"Не бігайте ви по цим обмінникам": Лукашенко закликав білорусів відпочивати в своїй країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує білорусам підтримати вітчизняного виробника.

З такою пропозицією він звернувся сьогодні під час спілкування з трудовим колективом ВАТ "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", передає кореспондент БЕЛТА.

"Давайте поживемо на своєму, що в наших магазинах є, і відпочинемо ці роки у себе в Білорусі. Не будемо вивозити валюту", - сказав глава держави.

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"Не бігайте ви по цим обмінникам. Ви створюєте зайві проблеми", - зазначив білоруський президент.

"Щиро кажу, якщо раніше мене просто трусило, коли я бачив зміну курсів валют, сьогодні мене більше хвилює інше - втриматися б, не дестабілізувати обстановку в країні", - заявив він.

"У світі йде війна, - сказав Лукашенко. - Зрештою, хоча б ця біда нас не торкнулася".