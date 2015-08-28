У США 17-річного підлітка засудили до 11 років в'язниці за зв'язки з "Ісламською державою"

Як передає Reuters 17-річний Алі Амін з міста Манассас у своєму блозі пояснював, як використовувати біткоїн для надання фінансової підтримки бойовикам ІД, пише Лента.ру.

"Сьогоднішній вирок продемонстрував, що тих, хто використовує соцмережі для допомоги бойовикам ІД, будуть судити не менш суворо, ніж тих, хто відправляється воювати на стороні "Ісламської держави", — заявила прокурор Дана Боенте.

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Як з'ясували в організації SITE, що займається моніторингом активності екстремістів в інтернеті, у підлітка в Twitter було близько 4 тисяч передплатників, він також активно спілкувався з бойовиками і вербувальниками ІГ.

За даними слідства, Амін допоміг 18-річному Резу Нікнеджаду з Вірджинії в січні цього року вирушити в Сирію, щоб приєднатися до ісламістів.