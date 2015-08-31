ФСБ почне будівництво огорожі на кордоні з Донецькою областю

Замовником будівництва є Управління ФСБ Росії в Ростовській області. Відповідна інформація розміщена на офіційному порталі держзакупівель, повідомляє Lenta.ru

«Виконання робіт із будівництву огороджувального паркану зі зварних забірних секцій з V-подібними наконечниками, спіральний бар'єр безпеки з АКС (армованої колючої стрічки) з матеріалів підрядника», — зазначається на сайті.

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Вартість огороджувальних споруд — майже 10 мільйонів рублів.

Як повідомляється, до кінця року має з'явитися більше трьох кілометрів споруд.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна реалізує на кордоні з Росією проект «Європейський вал». Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн.

До кінця року на будівництво «Європейського валу» у державному бюджеті передбачено 300 млн грн. За рахунок цих коштів до 1 вересня заплановано облаштування протитанкових споруд - 385,7 км, огорож - 90 км, 7 опорних пунктів контрольно-слідової смуги, 214 км контрольно-слідової смуги і рокадной дороги - 214,5 км