У Литві відкрили штабний центр НАТО

Як повідомляє Радіо Свобода, церемонія відбулася в четвер, 3 вересня, у Вільнюсі.

Столтенберґ назвав створення таких центрів «великим кроком на шляху до посилення солідарності, сили та готовності».

Штабний центр НАТО є одним із шести, які відкриваються цього місяця. Вони працюватимуть у Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії і займатимуться плануванням і координацією навчань. До кінця року в кожному з них працюватиме близько 40 людей.

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Рішення створити центри НАТО ухвалили на саміті Альянсу у Вельсі у вересні минулого року. Вони повинні запрацювати до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Варшаві в липні наступного року.

НАТО нарощує свої позиції в Східній Європі, щоб заспокоїти своїх союзників на тлі конфлікту в Україні, де Росія анексувала Крим і підтримує проросійських бойовиків на сході.