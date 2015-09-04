Відомий американський співак зізнався в Росії про українське коріння

Музикант гурту Aerosmith Стівен Тайлер перед московським концертом зізнався, що має українське коріння.

"Моя бабуся - німкеня, а дідусь - українець. Вони зустрілися в тому році, коли Україна та Росія були однією країною. Я виріс на борщі", - цитує Тайлера ТАСС.

Американський рок-гурт 5 вересня дасть безкоштовний концерт до дня міста.

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Слід додати, що російське інформаційне агентство ТАСС, яке і приводить слова Стівена Тайлера про українського дідуся, в цьому ж повідомленні називає коріння співака російськими.

Раніше УНІАН повідомляв, що американський боксер Рой Джонс написав заяву на отримання російського громадянства.

"Я хочу стати активним членом російського суспільства. Я люблю росіян так, як люблять вони мене. Отримання російського громадянства полегшить мою задачу з будування мосту між країнами та їх об'єднання", - заявив боксер.