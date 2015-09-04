Путіна сфотографували із кішкою

Про це повідомляє "Газета.ru".

Президент Росії відвідав будівельний майданчик у селі Краснопілля, де завершується будівництво житлових будинків для жителів республіки, які постраждали від природних пожеж.

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На фотографії Путін тримає в руках смугасту кішку.

У Путіна свійською твариною був собака - лабрадор Коні, болгарська вівчарка Баффі, а також в 2012 році Путіну подарували цуценя породи акіта-іну Юме. Путін також неодноразово дарував росіянам цуценят.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ опустився на дно Чорного моря і поснідав з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.