Путіна сфотографували із кішкою
17:21, 04 вересня 2015Світ
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Президента Росії Володимира Путіна під час робочої поїздки до Хакасії сфотографували із кішкою.
Путін з кішкою / kremlin.ru
Про це повідомляє "Газета.ru".
Президент Росії відвідав будівельний майданчик у селі Краснопілля, де завершується будівництво житлових будинків для жителів республіки, які постраждали від природних пожеж.
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На фотографії Путін тримає в руках смугасту кішку.
У Путіна свійською твариною був собака - лабрадор Коні, болгарська вівчарка Баффі, а також в 2012 році Путіну подарували цуценя породи акіта-іну Юме. Путін також неодноразово дарував росіянам цуценят.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ опустився на дно Чорного моря і поснідав з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.
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