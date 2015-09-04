У Мінську на аукціоні продали конфіскований Lamborghini

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Автомобіль був конфіскований митниками в 2014 році через порушення строків тимчасового ввезення.

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Спочатку машину оцінили в 2,1 млрд білоруських рублів, але після переоцінок ціна суперкара склала трохи більше 1,2 млрд білоруських рублів. В ході аукціону була подана єдина заявка, тому в результаті машина була продана за заявлену ціну з додаванням 5%.

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Автомобілем Lamborghini Gallardo Spyder володів громадянин Венесуели.