Очільники МЗС Євросоюзу виступають за створення в третіх країнах центрів із прийому мігрантів

Про це йдеться в спільній заяві міністрів, поширеній 5 вересня в Люксембурзі, де проходить неформальне засідання Ради ЄС, передає ТАСС. "Нам потрібно забезпечити безпеку й (надання) гуманітарної допомоги як можна ближче" до батьківщині мігрантів, "створюючи безпечні зони й первинні центри з прийому біженців у третіх країнах для початку процедури запиту притулку", - підкреслюється в заяві.

Читайте такожБерлін і Париж ініціюють обов’язкові квоти розподілу мігрантів"Єврокомісії та країнам-членам ЄС слід оперативно заснувати в прикордонних країнах ЄС і, можливо, в сусідніх балканських країнах центри з прийому мігрантів, щоб ідентифікувати й реєструвати їх до розгляду заяв про надання притулку. ЄС і країни-члени повинні підтримати ці спільні зусилля наданням персоналу й технічної допомоги", - зазначається в документі.

У ньому також наголошується, що ЄС повинен докласти зусиль для врегулювання конфліктів у сусідніх країнах, боротися з терористами "Ісламської держави". Крім того, на думку очільників МЗС, співтовариству слід разом із США та іншими партнерами переконати такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Іран, у необхідності створення спільної стратегії з міграції.

У Люксембурзі проходить дводенна неформальна зустріч глав МЗС 28 країн ЄС, присвячена головним чином міграційній кризі, що охопила співтовариство. Крім цього, на порядку денному європейських міністрів - ситуація на сході України, відносини з Росією, близькосхідне врегулювання.