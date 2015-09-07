Продюсера пропагандистського телеканалу Russia Today вислали із Кишинева
15:33, 07 вересня 2015Світ
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У Кишиневі затримано продюсера відеоагентства.
REUTERS
Про це повідомляє головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян у своєму Twitter.
«Продюсера нашого відеоагентства Раптлі висилають з Кишинева до Москви. Вилучили обладнання. Стежимо за ситуацією», - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН, в аеропорту Кишинева затримали знімальну групу телеканалу LifeNews.
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У Кишиневі десятки тисяч людей вийшли на протестну акцію на площі Великого Національного Зібрання. Основною вимогою акції є повернення 1 млрд євро, вкраденого з комерційних банків при потуранні влади.
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