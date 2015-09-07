Продюсера пропагандистського телеканалу Russia Today вислали із Кишинева

Про це повідомляє головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян у своєму Twitter.

«Продюсера нашого відеоагентства Раптлі висилають з Кишинева до Москви. Вилучили обладнання. Стежимо за ситуацією», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в аеропорту Кишинева затримали знімальну групу телеканалу LifeNews.

Читайте такожУ Молдові заарештували трьох учасників антиурядового протесту

У Кишиневі десятки тисяч людей вийшли на протестну акцію на площі Великого Національного Зібрання. Основною вимогою акції є повернення 1 млрд євро, вкраденого з комерційних банків при потуранні влади.