Меркель вважає, що вирішити конфлікт у Сирії без Росії неможливо

Про це вона заявила у Берліні, передає DW.

За її словами, у цьому питанні, а також у боротьбі з ісламістами з екстремістського угруповання "Ісламська держава" Німеччині необхідна співпраця як зі США, так і з Росією. В іншому випадку вирішення проблеми віднайдене не буде, наголосила Меркель.

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Сирійське питання також обговорював у суботу у Берліні глава зовнішньополітичного відомства ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах, обидва міністри виступили на підтримку спецпредставника ООН по Сирії Стаффана де Містура та його плану зі створення контактної групи.

Між тим міністерство оборони РФ повідомило, що у суботу російські літаки доставили до Сирії чергову партію гуманітарних вантажів.

Раніше США повідомили, що існує дедалі більше підтверджень військового втручання Росії у сирійську громадянську війну. Зокрема, йдеться про появу в Сирії російських військових літаків, бронемашин та десантних кораблів.