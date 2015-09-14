Мексика вимагає розслідувати розстріл своїх туристів в Єгипті

Про це заявив президент країни Енріке Пенья Ньєто в своєму Twitter, пише Українська правда.

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"Мексика засуджує ці акти проти наших громадян і вимагає від уряду Єгипту ретельно розслідувати те, що трапилося", - написав він.

México condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos y ha exigido al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 14 Вересень 2015

Як повідомляв УНІАН, єгипетські поліцейські помилково відкрили вогонь по групі мексиканських туристів, в результаті чого загинули, щонайменше, 12 осіб.