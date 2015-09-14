Росія почала наймасштабніші військові навчання 2015 року

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, навчання є завершальним етапом оперативної і бойової підготовки Збройних Сил РФ у 2015 році.

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Відзначається, що на навчання залучаються органи військового управління та війська Центрального військового округу, Каспійської флотилії, Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії, а також органи управління і підрозділи МВС, МНС, ФСБ, ФСО і ФСКН Росії, оперативна група та підрозділи від Збройних сил Республіки Казахстан, що входять до складу Колективних сил оперативного реагування ОДКБ.

Згідно з повідомленням, загалом у заході візьмуть участь близько 95 тис. військовослужбовців РФ, буде задіяно понад 7 тис. одиниць озброєння та військової техніки, до 170 літаків і 20 кораблів, у тому числі в європейській частині Російської Федерації на полігонах "Тоцький" і "Донгуз" – до 12 тис. військовослужбовців, понад 470 бойових броньованих машин, близько 90 танків, понад 250 бойових машин піхоти, до 130 бронетранспортерів, а також близько 20 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.