В Японії "прокинувся" найбільший діючий вулкан в країні (відео)
10:11, 14 вересня 2015Світ
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В Японії на горі Асо в префектурі Куматото активізувався найбільший діючий вулкан у країні.
Скріншот відео
Як пише в понеділок, 14 вересня, Новое время з посиланням на японське видання Mashable, за даними метеорологічного агентства, стовпи диму та попелу піднялися на тисячу метрів. Інформації про постраждалих наразі немає.
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У той же час компанія Japan Airlines скасувала всі рейси з та в префектуру після новин про виверження.
Крім цього, в момент викиду попелу і диму на канатній дорозі перебувало близько 10 туристів, всі вони були евакуйовані, пише Російська служба бі-бі-сі.
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