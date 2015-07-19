У Мексиці оголошено режим НС через масштабне виверження вулкана (фото)

Як повідомляє МВС країни, подібна надзвичайна ситуація вперше оголошена саме у зв'язку з вулканічною активністю, вона стосується одразу п'яти муніципій штату Коліма. Про це повідомляють РИА Новости.

Тиждень тому вулкан Коліма різко активізувався, у зв'язку з чим з довколишніх населених пунктів було евакуйовано сотні людей. Фахівці відзначали нетипово високу активність вулкана, дуже схожу на ту, що мала місце в 1913 році, коли в результаті стався найсильніше в історії виверження Коліми.

Читайте такожЯпонія направила сили самооборони на острів, де вивергається вулкан

Вулкан розташований на території штатів Коліма і Халіско. Його називають "Вогненним вулканом", і він є найбільш активним в Мексиці — з 1576 року зафіксовано понад 40 вивержень.