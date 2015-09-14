Росія хоче боротися з "Ісламською державою" під егідою ООН - ЗМІ

Як повідомляє Комерсант із посиланням на джерела, члени організації готові задіяти свої сили у складі широкої міжнародної коаліції під егідою ООН, так як бойовики з "Ісламського держави", що захопили великі області в Сирії та Іраку і активно вербуючы прихильників в Афганістані, вже проникають і в Таджикистан.

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"Протяжний (близько 1350 км) і слабко контрольований таджицько-афганський кордон і раніше викликав побоювання: з афганського боку деякі прилеглі до неї території повністю контролюються талібами. Зараз же найбільш радикальні таліби вступають до "Ісламської держави", створюючи загрозу для всієї Центральної Азії, а значить — і для Росії", - пише видання.

Однак, зазначається, поки сформувати коаліцію не виходить, лідери країн ОДКБ сконцентруються на захисті власних кордонів.

Як відомо, Організація договору про колективну безпеку - регіональна міжнародна організація, цілями діяльності якої проголошуюється "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держав-членів, пріоритет в досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам ". Початок ОДКБ було покладено 15 травня 1992 підписанням Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан) главами Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану і Узбекистану. У 1993 році до ОДКБ приєднались Азербайджан, Білорусь та Грузія. Згодом Азербайджан, Грузія та Узбекистан покинули ряди організації.