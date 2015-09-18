У Куби з'явився посол в США

Ним став дипломат з багаторічним досвідом роботи Хосе Рамон Кабаньяс Родрігес, передає Бі-бі-сі.

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У ніч на п'ятницю агентство Рейтер повідомило про те, що США мають намір послабити обмеження у сфері торговельного співробітництва з Кубою.

Зокрема, найближчим часом може бути оголошено про дозвіл американським компаніям відкривати на Кубі дочірні підприємства.

Тим часом агентство Ассошіейтед прес повідомило, що між двома країнами до кінця поточного року може бути відновлено прямий поштовий зв'язок і регулярні комерційні авіарейси.

У липні 2015 року США і Куба відновили відносини після більш ніж півстолітньої перерви.