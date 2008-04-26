Грузія: Росія не втягне нас у військову провокацію

Росія своїми агресивними діями не втягне Грузію в збройну провокацію, заявив телекомпанії "Руставі 2" керівник адміністрації президента Грузії Георгій Габашвілі. "Агресивні дії Росії не повинні змусити нас втягнутися у військову провокацію і відмовитися від нормального розвитку країни", - сказав він.

На його думку, Росія навряд чи піде далі словесних погроз і не здійснить реальних провокацій за участю збройних сил в Абхазії та Південної Осетії. "Я думаю, ми зможемо переконати наших партнерів ще активніше використовувати механізми дипломатичного тиску на Росію. Росія дуже добре знає, що, якщо вона від розмахування кулаками перейде до реальних кроків, то завдасть нищівного удару по собі ж, причому, на всьому Кавказі", - вважає Г.Габашвілі.

Він запевнив, що влада Грузії докладає всіх зусиль, щоб не ускладнювати обстановку. Але при цьому Грузія зробить все для відновлення своєї юрисдикції в невизнаних республіках.

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